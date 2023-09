Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanettihttps://t.co/5eBE1rzNQJ — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) September 19, 2023

Ad annunciarlo è stato il club toscano con il seguente comunicato: "Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin. A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".- Adesso manca solo l'annuncio da parte del club toscano per il suo successore, che sarà Aurelioper la terza volta sulla panchina degli azzurri.