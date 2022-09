Pjaca, Cambiaghi, Satriano, Lammers: il reparto offensivo dell'Empoli attuale, con Destro ai box per una lesione al retto femorale, è tutto in prestito, con solo il croato che può essere riscattato a fronte di un pagamento di 3 milioni di euro. I due goleador di Salerno, Satriano e Lammers, torneranno a Inter e Atalanta, che poi è anche la proprietaria del cartellino di Cambiaghi. L'Empoli, insomma, è pronto a cambiare nuovamente volto in attacco alla fine della stagione.