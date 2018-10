L'Empoli ha sostenuto una seduta di allenamento in mattinata, in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus. Ancora fuori Frederic Veseli, in fase di recupero dal problema muscolare rimediato con la nazionale albanese. Ai margini pure Alejandro Rodriguez, che prosegue il suo programma dopo il grave infortunio al ginocchio, e Lorenzo Lollo.