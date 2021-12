Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, parla a Dazn prima della partita con il Milan: "​Dipende tutto da noi come successo fino ad ora: dobbiamo lavorare e giocare le gare contro tutti come abbiamo sempre fatto. In cosa sono migliorato? Il lavoro si fa insieme, miglioriamo tutti, penso alla squadra, è quel che mi piace sottolineare".