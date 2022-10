Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha commentato a DAZN la sconfitta subita contro l'Atalanta: "Abbiamo recuperato lo spirito dopo una settimana non semplice, l'Atalanta è una grandissima squadra ma dal punto di vista dell'atteggiamento non posso dire niente. Ci è mancata un po' la zampata finale".



SUL MODULO - "Non cambia molto il nostro blocco che resta lo stesso, con gli attaccanti si decide in base al tipo di partita. Volevamo coprire bene il campo, abbiamo giocatori di qualità che anche oggi, seppur a sprazzi, hanno fatto vedere qualcosa. Si può sicuramente fare meglio".



DIFFERENZE RISPETTO ALL'ANNO SCORSO - "Ogni stagione è diversa dalle altre, i numeri che contano sono quelli finali. Dobbiamo lasciarci tre squadre dietro, questo deve essere il nostro scudetto. Non dobbiamo perdere l'umiltà, le capacità ci sono tutte".



COSA MANCA - "In alcune partite lo abbiamo fatto vedere, in altre meno. Ci manca un po' continuità, a me adesso interessa non perdere fiducia in quello che facciamo".