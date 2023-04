Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha così analizzato la sconfitta subita in rimonta al Mapei Stadium contro il Sassuolo.



Come giudica il finale e il rigore che è costato la sconfitta?

"Ci siamo complicati la vita in maniera assurda. Poi c'è stato un episodio, prima dell'espulsione, che ci ha fatto letteralmente cagare addosso. Il Sassuolo è una squadra forte, oggi però sinceramente non abbiamo scusanti e staremo insieme facendo quadrato perché ci dobbiamo salvare con le buone o con le cattive. Non possiamo pensare a cosa è successo, dobbiamo esser bravi a concentrarsi sulla prossima partita".



Cosa ha fatto giocare troppo tranquilla la squadra nelle ultime partite?

"Il ritiro, al netto che serva, è fatto perché vogliamo stare assieme e vogliamo questa salvezza. Venire qui a Sassuolo, facendo una partita di questo tipo, vuol dire tenerci. Poi gli episodi sono passati tutti dall'altra parte. Noi dobbiamo compattarci adesso, alla fine siamo una famiglia e i ragazzi erano distrutti. Avevamo l'opportunità di andare sul 2-0 e ora parliamo di una partita persa".



Si tratta di una questione mentale?

"Sì, perché oggi le cose le abbiamo fatte. Abbiamo preso un palo, una traversa contro una squadra che ci è superiore. Quindi i problemi stanno solo nella nostra testa, abbiamo fatto un girone d'andata stratosferico pensando in maniera errata di essere già a posto. Dobbiamo assolutamente fare di tutto per fare i nostri punti"