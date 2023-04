, allenatore dell’Empoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del pareggio con il Milan:– Inizialmente, l’allenatore ha espresso il suo parere sulla partita: "Abbiamo difeso benissimo., giocando contro una squadra che aveva fatto una partita eccezionale con il Napoli.davanti ad un avversario impressionante. Questo è un punto vitale per il nostro percorso".– Successivamente, ha parlato della solidità difensiva della sua squadra: "Quando si viene a San Siro in questi momentie non ci siamo vergognati nel difendere con organizzazione ottima. Devo fare i complimenti ai ragazzi".– Dopodiché, ha fatto riferimento all’obiettivo salvezza: "Il nostro, il nostro campionato sappiamo qual è e con quali squadra dobbiamo confrontarci. Se siamo arrivati fin qui con questo margine siamo riusciti a far qualcosa di straordinario. Finché non sarà matematica continueremo a martellare".– Inoltre, ha detto cosa gli darebbe più soddisfazione: "Sono onesto, il nostro fantasma è il futuro non il passato. Ogni stagione è a sé, ha insidie diverse. Abbiamo une ci siamo dentro ampiamente, vogliamo fare più punti possibili poi i confronti non ci interessano".– L’allenatore ha descritto la differenza nella gestione degli stranieri all’Empoli: "Glili ho anche qui, con la differenza che qui a Empoli".– In aggiunta, Zanetti ha espresso il suo amore per la piazza toscana e la tradizione degli allenatori: "Qui bisogna sempre dimostrare tanto.per l’ambiente, ma la cosa importante è la società. Bisogna essere all’altezza del compito, per me è un privilegio essere qui".– In conclusione, ha consacratoe il resto degli italiani: "È. Han qualcosa in più nel DNA, ma bisogna star calmi perché in Italia siamo bravi a bruciarli. La mia società non mi obbliga a far giocare i giovani, la bravura loro sta nel mettere in rosa giovani bravi. Quando poi arrivano in prima squadra sono pronti."Nell'Intervista a Dazn, l'allenatore dell'Empoli ha esaltato, affermando che è