Dopo il pareggio con lo Spezia e la disfatta di Udine,: che l’Empoli avrebbe chiuso il girone di ritorno senza vincere nemmeno una partita. Ciononostante, con tutta probabilità, ma per fortuna la riprova non ci sarà mai,. L’Empoli ha aggiornato il libro dei ricordi di una stagione che, comunque, sarebbe rimasta impressa indelebilmente nella storia del club,. Sì perché ribaltare un 2-0 in 7’, contro un avversario dello spessore del Napoli, non è roba comune per un piccolo club con alle spalle una quindicina di campionati in Serie A., ritrovando quelle energie che nel girone d’andata gli avevano permesso di macinare punti e inanellare imprese.A livello mentale la squadra era libera, perché nonostante l'exploit della Salernitana che renderà davvero infuocata la lotta per non retrocedere in questi ultimi 360 minuti di gioco, la sensazione era che per la salvezza bisognasse aspettare solo l’aritmetica.. L’approccio alla gara è stato completamente diverso e quando all’8’ della ripresa il Napoli si è trovato sul 2-0 dopo aver trasformato le uniche due conclusioni effettuate verso la porta di Vicario,. Gli azzurri però forse si sono ricordati di cosa erano riusciti a fare nel girone di andata e grazie ai decisivi cambi di Andreazzoli,, hanno ribaltato una partita che al 35’ della ripresa era più che persa., forse anche più del Napoli che ancora sognava lo scudetto, le armi messe in campo dai ragazzi di Andreazzoli per completare un’altra impresa non adatta ai deboli di cuore.. La salvezza aritmetica ancora non c’è, ma al 99,99% è cosa fatta.