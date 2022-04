I numeri della gara sono impietosi e pendono verso un’unica direzione: 63-37% possesso palla, 24 tiri totali a 5, 11 tiri in porta a 1, 5 angoli a 0, 537 passaggi contro 313.. Nell'analisi generale della sconfitta dell’Empoli a Firenze però. Il primo è relativo al gol segnato da Di Francesco, peraltro in rovesciata, poi annullato per un precedente pestone di Pinamonti su Terracciano. L’arbitro Massimi, probabilmente il peggiore in campo, non aveva notato nulla, così come il portiere viola non aveva minimamente protestato. Chiamato dal VAR, l’arbitro ha rilevato il tocco di Pinamonti e annullato la rete. Il numero 99 azzurro sposta effettivamente il piede del portiere della Fiorentina, ma la sensazione è che non sia un intervento così pesante da meritare la chiamata. Il secondo invece èe il fallo che sarebbe addirittura a favore degli azzurri. A tutto questo va aggiunto che sul secondo fallo di Luperto, netto e sul quale il difensore azzurro ha certamente peccato di ingenuità, è nata la punizione che ha regalato alla Fiorentina il gol vittoria.La striscia senza vittorie si allunga, ciononostante l’, viste le sconfitte di Cagliari e Venezia. Distanza che potrebbe accorciarsi qualora domani il Genoa portasse a casa i tre punti dalla trasferta di Verona. Difficile, ma non impossibile.. Ma oltre al risultato. Gli uomini sono i soliti, ma il calo fisico è evidente e questo inevitabilmente va a condizionare anche l’aspetto mentale, inteso come sicurezza e convinzione.. Inutile dunque parlare dell’importanza della prossima giornata, quando al Castellani arriverà uno Spezia che oggi si trova esattamente nella stessa posizione degli azzurri, cioè in ritardo di un solo punto in classifica.con Udinese, Napoli, Torino e Inter una dopo l’altra.