In queste settimane trascorse dalla fine del campionato, abbiamo sempre raccontato come nella sessione di mercato prossima all’apertura l’attuale rosa dell’Empoli sarà travolta da un’autentica rivoluzione. Non solo per le partenze eccellenti di Vicario e Parisi (il primo già al Tottenham, il secondo non ancora sicuro della nuova destinazione) ma anche per via dei tanti prestiti secchi con i quali la società aveva costruito la squadra. Il team mercato evidentemente si è reso conto di quanto potesse essere rischioso stravolgere tutti i reparti, per cui, almeno nella zona nevralgica del campo, il centrocampo, ha deciso di affidarsi all’usato sicuro. È notizia degli ultimi giorni infatti la conferma di due giocatori che, sopratutto nel girone di ritorno, si sono rivelati fondamentali: Razvan Marin e Alberto Grassi. Il romeno torna dal Cagliari con prestito con diritto di riscatto; l’ex Atalanta invece, di proprietà del Parma, dovrebbe invece arrivare a titolo definitivo, visto col contratto in scadenza con gli emiliani a giugno 2024. Vista la praticamente sicura conferma anche di Bandinelli e Haas, Zanetti ha già sistemato il reparto dei mediani che si alterneranno nel 4231, schieramento su cui il tecnico potrà lavorare sin dal primo giorno di ritiro.Ci sarà da aggiungere qualcosa in difesa, viste le partenze di Vicario e Parisi, ma in linea di massima il pacchetto difensivo azzurro sarà più o lo stesso dell’anno scorso, autentica sorpresa della stagione dell’Empoli. Cambierà totalmente invece l’attacco, che ad oggi vede presenti i soli Caputo e Baldanzi (mercato permettendo). Per ora l’unico nome che circola è un vecchio pallino di Corsi, Michael Folorunsho. Il romano classe 1998 era infatti stato seguito qualche anno fa, prima dell’arrivo di Bucchi a Monteboro. Piace per la sua duttilità, perchè può giocare sia in una delle tre posizioni sulla trequarti, sia da punta centrale all’evenienza. Veloce e forte fisicamente, potrebbe garantire quello strappo e quel dinamismo che verrebbe a mancare con la partenza di Akpa Akpro. Ancora non c’è nulla di certo, ma da quello che abbiamo appreso il giocatore piace. Ci saranno da sostituire giocatori come Piccoli, Cambiaghi e Satriano, per cui nelle prossime settimane c’è da attendersi un ricco casting di nomi per il reparto offensivo...