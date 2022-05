Genoa e Venezia hanno perso, ma viste le due gare in meno, i 12 punti di distanza e in 15 in palio,. Obiettivamente è un'ipotesi assai improbabile, remotissima, ma siccome la palla è tonda e proprio a Empoli hanno visto sfumare salvezze che sembravano acquisite da mesi,, visto che la Salernitana giocherà domani sera con l’Atalanta e giovedì nel recupero con il Venezia. Se i campani non riusciranno a portare a casa almeno un successo, gli azzurri potranno festeggiare con tre giornate di anticipo. Un traguardo che sarebbe stato bello da celebrare oggi nel match interno contro il Torino. Una partita che, eccezion fatta per questo obiettivo che continuiamo a considerare simbolico, non aveva davvero niente da chiedere a entrambe le squadre. Infatti, c. È stata piuttosto chiusa, giocata a buoni ritmi solo a sprazzi,L’Empoli ha fatto la sua partita: ha dimostrato di essere in buona salute e cercato di mettere in difficoltà gli avversari con le proprie armi. E in un certo senso ci sarebbe riuscita.: la prima, abbastanza discutibile, è la mancata espulsione di Lukic per la plateale reazione dopo un’ammonizione che probabilmente era esagerata. Il fischietto aveva già il cartellino giallo in mano, ma ha deciso di graziare il serbo.dopo essere stato richiamato dal VARche dire ravvicinato è poco. Con le sue decisioni, nette e perentorie,, che nel frattempo era stata brava a passare in vantaggio con il sinistro di Zurkowski. Episodi di cui nessuno parla, ma che fanno arrabbiare Andreazzoli a tal punto da fargli saltare la conferenza post partita., cominciare da quella in programma venerdì a Milano contro l'Inter: una gara che potrebbe fare da giudice nella lotta Scudetto.