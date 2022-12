Si è interrotta l’imbattibilità dell’Empoli in questa anomala sosta invernale. Dopo il successo con lo Sturm Graz e il pareggio con il Wolverhampton in Spagna, ieri gli azzurri sono stati sconfitti nella terza amichevole dal Monaco, formazione in lotta per un posto in Europa nel campionato francese. Nel bene e nel male, anche nel ko incassato per 1-0 (gol del 2004 Diop a fine primo tempo). Virtù che hanno portato l’Empoli a chiudere la prima parte di campionato con un soddisfacente bottino di 17 punti e che non sono stati smarriti dalla squadra di Zanetti, che però continua a fare maledettamente fatica a trovare la via delle rete. Ieri, dopo un primo tempo insufficiente, nella ripresa la squadra è venuta fuori e ha costruito tanto, arrivando davanti al portiere diverse volte. Per imprecisione ed errori nelle scelte però il gol non è arrivato, una situazione che, come sottolineato l’allenatore nel post partita, si è vista più volte nel corso della stagione e che. Risultato a parte dunque, il tecnico può star sereno: la squadra ha confermato un buono stato di forma e in questo particolare precampionato (venerdì la sfida con il Sassuolo chiuderà il ciclo di amichevoli prima della ripartenza del campionato) ha avuto modo di misurarsi contro avversarie di valore che hanno alzato il livello di prestazione degli azzurri.Nel frattempo cominciano a farsi sempre più insistenti le voci di mercato. La società sembra aver capito dove la squadra necessita di rinforzi: a centrocampo e in attacco. La trattativa che sembra più avanzata rispetto alle altre è quella che riporterebbe in Toscana, reduce da una stagione molto complessa alla Samp. La cosa sembrava fatta, ma l’infortunio di Quagliarella ha momentaneamente rallentato il dialogo tra le due società;. Se dovesse finire davvero così, l’Empoli si troverebbe con un buco da coprire a centrocampo. Da una parte viene da pensare che possa essere: per sostituire il classe 2001 l’Empoli aveva già in casa Asllani, mentre quest’anno l’esplosione, forse anche un po’ improvvisa, di, ha già stravolto le gerarchie.e nelle ultime ore sembra che si sia riaperta la pista. La Fiorentina potrebbe accontentare il giocatore voglioso di tornare a Monteboro (da capire la formula), ma il centro pianista polacco ha anche altre richieste, ultima quella della Salernitana., magari concedendo un’opzione ai viola per giugno, ma al momento di concreto c’è poco.e, presumendo che molte altre rivali si rinforzeranno a gennaio, la società dovrà essere vigile e pronta a portare a casa qualche giusto innesto per mantenere il discreto vantaggio in classifica conquistato prima dello stop.