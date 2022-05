Come successo nell’ultima giornata contro l’Inter,. Contro la Salernitana la squadra di Andreazzoli ha giocato al meglio delle sue possibilità, cercando di fare male agli avversari con la propria filosofia e i propri mezzi. Dopo un avvio di marca ospite, con i giocatori campani trascinati da un Castellani colorato di granata, l’Empoli ha preso il controllo del match e di fatto alla prima imbucata ha trovato il gol del vantaggio siglato da Cutrone. La Salernitana ha accusato il colpo: visibilmente scossa, la squadra di Nicola ha mostrato palesi difficoltà a costruire azioni pulite, appoggiandosi solo alle sponde di un Djuric a tratti immarcabile. Nel secondo tempo la musica è cambiata e sono stati praticamente sempre i campani a fare la partita. Di fatto dal 15’ della seconda frazione la squadra di Nicola si è riversata nella metà campo azzurra, lasciando imbarazzanti spazi aperti in contropiede.Mentre in area toscana Vicario vestiva i panni di superman compiendo tre miracoli senza senso, dall’altra parte Bajrami, Bandinelli, Verre, La Mantia, Cutrone hanno sciupato una quantità incalcolabile di occasioni per chiudere la partita. Sull’unica incertezza in una gara da 8 di Vicario, la Salernitana, grazie ad un gran rovesciata di Bonazzoli, ha trovato il gol che ha fatto tirare un sospiro di sllievo ai 6mila salernitani accorsi in Toscana; poi però il numero 13 azzurro, ancora di proprietà del Cagliari, si è riscattato alla grande respingendo il calcio di rigore calciato così e così da Perotti. Il pareggio alla fine accontenta entrambe le squadre, anche perchè vale il primo verdetto ufficiale della stagione: Venezia retrocesso., visto che nell’ultimo turno gli azzurri saranno ospiti dell'Atalanta. Partita complicata ma che siamo sicuri Andreazzoli preparerà al meglio, sia per onorare il campionato sia per provare a centrare l'obiettivo prestigioso dei 40 punti.