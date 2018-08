Non voglio esagerare né sminuire il valore di tutte le ottime operazioni concluse dai dirigenti azzurri, La Gumina in testa, in questa sessione di mercato, ma senza dubbio l’ingaggio di Matias Silvestre rappresenta il vero colpo del calciomercato estivo 2018 dell’Empoli. Il tassello che mancava per rendere competitivo l'ultimo reparto rimasto con un punto interrogativo: la difesa. E in questo senso la società non ha voluto rischiare né scommettere su qualche giovane che deve ancora affermarsi. Matias Silvestre rappresenta l’usato sicuro di un giocatore non più giovane (è un classe 1984) ma con tanta esperienza in Serie A e di grande qualità. Reduce da 4 ottime stagioni con la Sampdoria, il centrale argentino, capace di vincere due Libertadores e una Coppa Intercontinentale con il Boca a metà degli anni 2000, andrà a formare con Maietta una coppia di indubbio affidamento. Sarà poi il campo a dare il responso definitivo, ma sulla carta la squadra azzurra si presenta con una coppia centrale di ben altra caratura rispetto a quella titolare, composta da Bellusci e Costa, della sciagurata stagione della retrocessione 2017.

A proposito di difesa, il pacchetto arretrato dei titolari adesso sembra completo e competitivo. Di Lorenzo, Maietta, Silvestre e Pasqual: tolto il terzino classe ‘93, all’esordio in A e reduce da ottima stagione nella serie cadetta, si tratta di tre nomi di grande esperienza e affidabilità. Le riserve non si può certo dire siano dello stesso livello, ma se sull’out destro e nel reparto centrale a livello numerico Andreazzoli può ritenersi coperto, lo stesso non può dire della fascia sinistra, dove manca un vice Pasqual. Sarà proprio in quella posizione (in attesa di capire se l’operazione col Torino che riguarda lo scambio Krunic-Acquah troverà finalmente un esito positivo) che l’Empoli dovrà compiere gli ultimi sforzi per dare al suo allenatore una rosa completa e abbastanza competitiva per giocarsi la salvezza in tutti i reparti. Il nome che è spuntato negli ultimi giorni è quello di Luca Antonelli, terzino sinistro di proprietà del Milan. Nelle ultime stagioni l’ex Genoa ha trovato poco spazio e con l’acquisto di Strinic come vice Rodriguez il minutaggio per lui si è ulteriormente ridotto. La trattativa sembra fattibile e il Milan dovrebbe lasciarlo partire senza difficoltà. Il giocatore potrebbe

on troppo in là con gli anni - è un classe ‘87 - esperto (vanta oltre 200 presenze in A), dinamico e senza dubbio ancora voglioso di mostrare tutto il suo valore