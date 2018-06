E chi l’avrebbe mai detto? Dopo una stagione da zero presenze nella Serie B 2017/2018, Levan Mchedlidze, attaccante georgiano classe 1990, ormai da 8 anni a Empoli, ha firmato il rinnovo di contratto fino a giugno 2019.

Una scelta di cuore? Probabile. Una scelta tecnica? Sicuramente. Già, perché quando è stato nei suoi “cenci”, come si dice in Toscana, il centravanti di Tbilisi è sempre stato utile alla causa azzurra. Anche nell’ultima sciagurata stagione in Serie A, quando i suoi 6 gol in 15 gare nel girone di ritorno non sono stati sufficienti per evitare la retrocessione.

Levan infatti, nonostante una fisicità prorompente, ha sempre dovuto lottare con continui problemi muscolari e la sua disponibilità in 8 anni è stata spesso limitata.

Dopo una stagione in cui di fatto non si è mai visto nemmeno in panchina, il suo addio sembrava scontato. Evidentemente però la società azzurra ha fatto i suoi conti e ha capito che rinunciare ad uno dei pochi giocatori della rosa attuale con esperienza nella massima serie, si sarebbe potuto rivelare un errore.

Con tutti i rischi e le perplessità del caso, ma se non dovessero esserci sorprese e venissero confermati sia Caputo che Donnarumma, l’Empoli si ritroverebbe con un parco attaccanti di tutto rispetto. Certo, sul georgiano a livello fisico ci si può fare il giusto affidamento, ma anche averlo a disposizione come alternativa per una ventina di partita sarebbe molto interessante.

Per mantenere il livello della squadra alto, è però necessario che la società non smantelli la squadra che stradominato il campionato di B: è vero, la differenza tra la B e la A è netta e le retrocessioni di Pescara prima, Verona e Benevento poi dimostrano che il salto è complicato per quasi tutte le neo promosse.

Però gli azzurri hanno dimostrato una qualità di una categoria superiore sopratutto a centrocampo, dove i 4 palleggiatori Castagnetti, Bennacer,, Krunic e Zajc hanno fatto il bello e il cattivo tempo in ogni gara.

Stando alle ultime notizie il primo di questi 4 moschettieri, Michele Castagnetti, non verrà riscattato e farà ritorno alla SPAL dove, a meno di ulteriori trasferimenti, potrà finalmente giocarsi la Serie A dopo due promozioni consecutive.

Su gli altri ci sono già gli occhi di molte squadre italiane ed estere: su Bennacer ci sarebbe il Galatasaray, Krunic piace a Lazio ed Atalanta, Zajc interessa a Parma e Nizza. La sensazione è che almeno uno di questi partirà, anche se per adesso non sono arrivate offerte convincenti.

Il mercato è lungo e i tifosi dell’Empoli sono abitati a vedere fuggire i propri talenti. L’importante è non commettere gli errori del passato e puntare su giocatori affamati che hanno voglia di affermarsi e di emergere nel palcoscenico della Serie A.