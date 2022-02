A Marassi ile al Castellani il. Sono i due giorni (la seconda è ancora da definire) e le due avversarie, con la possibilità di aggiungere lo slot del 15 maggio per la sfida casalinga con la Salernitana (ma, essendo la penultima di campionato, la speranza è riuscire a chiudere la pratica un po’ prima), da cui passerà la salvezza dell’Empoli. Inutile girarci intorno: arrivati a due terzi di campionato praticamente disputati,. Un po’ perchè il girone di ritorno è sempre più difficile di quello d’andata, un po’ perchè molte squadre si sono rinforzate e un po’ perché la squadra sembra aver smarrito un po’ di brillantezza e cinismo, mache nel girone d’andata l’avevano fatta affacciare a ridosso della zona Europa.Tutte componenti che si sono viste nella sfida di ieri al Castellani contro la Juventus, dove la differenza l’ha fatta sì Vlahovic con due gol da campione assoluto qual è, ma dove. Senza nulla togliere alla squadra di Allegri, che sta seguendo un interessante percorso di crescita, la Juve non è ancora una corazzata imbattibile in grado di travolgere qualunque avversario. Per questo, nonostante non sia certo quella con i bianconeri la partita dove gli azzurri devono fare un punti,. Sulla prestazione in generale, comunque poco da dire: l’Empoli ha ancora una volta dimostrato un atteggiamento propositivo per tutti i 90’, non si è fatta abbattere dalle difficoltà e ha provato in tutti i modi a rimettere in sesto partite che sembrano perse., ma è chiaro che è necessario trovare una scossa.: in caso di vittoria, per l’Empoli si tratterà solo di aspettare la matematica. In caso di sconfitta, sarà necessario preparsi a un finale di estrema sofferenza.