Mancano poche ore, giusto il tempo di mandare in archivio l'ultimo grande appuntamento della stagione 22/23, la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma questa sera a Istanbul, poi il grande circo del calciomercato estivo 2023 aprirà finalmente i battenti. Ovviamente per dare l’ufficialità alle operazioni bisognerà aspettare fino al 1° luglio, ma le trattative impazzeranno ufficialmente già a partire da lunedì. In casa Empoli ci si appresta a vivere un’ennesima estate di rivoluzione tecnica, con mezza squadra (o forse qualcosa in più) già con le valigie in mano. Due su tutti: Gugliemo Vicario e Fabiano Parisi. Il primo, fresco del secondo titolo come miglior portiere della Serie A secondo Mediaset, aspetta l’offerta che gli garantirebbe il definitivo salto di qualità e la meritatissima chance di giocare in una grande squadra. Paradossalmente in Italia ad oggi avrebbe le porte chiuse, perchè tutte le big dal punto di vista del portiere sono sistemate. Nelle ultime settimane però sono circolate voci sull’intenzione del Chelsea di bussare alle porte di Milan e Inter per sondare la disponibilità di Maignan e Onana: solamente nel caso in cui una delle due milanesi accettasse di liberarsi per proprio portiere, Vicario diventerebbe l’indiziato numero uno per prenderne il posto. Altrimenti la sensazione è che un’offerta concreta possa arrivare solo dall’estero.Anche Fabiano Parisi, dopo tre stagioni da protagonista con la maglia azzurra, è pronto a partire. Lo ha rivelato Corsi in una recente intervista, spiegando che in Toscana sono da anni abituati a lasciar partire i giocatori di talento, ma con l'orgoglio di averli formati e valorizzati. Per il momento non ci sono voci concrete, né sulle possibili pretendenti né sulle cifre, ma il patron azzurro non parla mai senza cognizione di causa, per cui qualcosa di reale c’è di sicuro. La vera notizia di oggi però è il rinnovo di contratto di Pietro Accardi, che resterà in azzurro fino al 2026: una conferma fondamentale, che darà continuità al lavoro svolto in questi anni. Una buona notizia non solo per il fatto di voler e poter proseguire con un’idea di calcio definitiva e testata sul campo, ma anche perché il rinnovo del ds potrebbe favorire la conferma anche di Paolo Zanetti. Sarebbe un doppio colpo per nulla di poco conto: due certezze fondamentali per costruire una squadra che, a livello di nomi, non avrà nulla a che vedere con quella che si è salvata con merito per la seconda volta consecutiva e che punta senza nascondersi alla terza.