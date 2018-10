. Eppure la nostra regione già martoriata da acqua, crolli e frane ha deciso di non farsi mancare nulla, aggiungendo la new entry delall’elenco di calamità naturali che si sono abbattute tra Imperia e La Spezia negli ultimi anni. Oddio, quella del vento non è proprio una novità: sempre ad ottobre, ma nel 2016, una tromba marina aveva colpito la zona del levante genovese, provocando grossi danni anche al centro sportivo della Sampdoria. L’uragano di ieri – perché di questo si tratta – è stato se possibile anche peggiore.A Genova il vento ha sradicato alberi, tegole e cartelli stradali. Ma è sul lungomare che i danni sono peggiori. La meravigliosa location diè stata letteralmente sventrata dalla mareggiata, e le barche ormeggiate sono state scagliate sin sulla celebre piazzetta. Bloccate le ferrovie e le autostrade, mentre vanno registrati danni tremendi su tutta la costa ligure. Estremamente colpite, dove le onde hanno letteralmente squassato la passeggiata, il lungomare e la strada. Nelle foto potete vedere gli effetti che il tifone ha avuto sulle cittadine rivierasche, con imbarcazioni arrivate addirittura contro ai negozi ed in mezzo alla strada principale, mentre gli Yacht si sono schiantati sul molo. Sulla spiaggia di Santa Marghertita è piombato persino ildel porto, scardinato e trasportato sin sulla spiaggia di fronte alla cittadina.A Genova invece il traffico questa mattina è andato letteralmente in tilt: i sensori dihanno lanciato l’allarme a causa delle oscillazioni del moncone del viadotto prodotte da vento e pioggia. Ciò ha comportato la chiusura di via 30 giugno, strada che corre parallela al fiume Polcevera e riaperta da poco dopo il crollo del 14 agosto. L’arteria, che mette in collegamento Genova e la Valpolcevera, è molto trafficata e passa proprio sotto al tristemente noto Ponte Morandi. Molte comunque le vie chiuse nella Superba a causa del maltempo, e ciò ha causato ingorghi un po’ ovunque, ma specialmente in Valpolcevera e Val Bisano.La notizia peggiore però arriva da, provincia di Savona, dove una donna ècolpita da parte di un tetto sradicato dalle raffiche. Ora, come sempre, partirà il conteggio dei danni e delle emergenze da sanare. I genovesi ormai sono abituati, e hanno fatto il callo a maltempo, disastri e alluvioni. Non alla latitanza da parte delle istituzioni, però, dopo i primi periodi di attenzione mediatica.