Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, non ha dubbi. Cristiano Ronaldo è stato vittima di un veto politico durante l'ultima edizione dei Mondiali in Qatar. Il motivo? Un presunto sostegno alla causa della Palestina. Una motivazione particolare - quella data durante un incontro con gli studenti dell'Università Atatürk, nella provincia orientale di Erzurum - in riferimento alla partita contro il Marocco: "CR7 purtroppo è stato sprecato".



POLITICA - "Sfortunatamente, gli hanno imposto un veto politico, è qualcuno che difende la causa palestinese. Mandare un giocatore come Ronaldo in campo con soli 30 minuti rimasti nella partita ha rovinato la sua psicologia e gli ha tolto energia". In chiusura dell’intervento? La bomba di mercato: "Secondo le informazioni che ho ricevuto, Ronaldo sta andando in Arabia Saudita"