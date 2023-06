In attesa dei funerali di Stato al Duomo di Milano, cresce la curiosità sul testamento di Silvio Berlusconi, che dovrebbe essere già nelle mani del fidato notaio Arrigo Roveda, e cosa possa spettare a Marta Fascina.



Come riporta MF - Milano e Finanza, l'ultima compagna dell'ex premier ed ex patron di Milan e Monza, che lui stesso ha sempre definito come moglie, potrebbe vedersi riconoscere un'eredità da 100 milioni di euro, più la proprietà di una-due ville e la residenza nella casa di Arcore. Queste ultime indiscrezioni, salvo clamorose sorprese, terrebbero Fascina fuori da Fininvest, cassaforte che in 30 anni è valsa 2,5 miliardi alla famiglia Berlusconi.