– 3 volte campione del Mondo con il Brasile e scomparso lo scorso 29 dicembre 2022 - non solo al mondo del calcio, è assolutamente eterna. Tra i più grandi giocatori nella storia ad aver calcato un campo da calcio,Dopo una campagna che ha raccolto migliaia e migliaia di firme, secondo quanto riportato da ESPN,. Una descrizione esemplare e perfetta di ciò che O Rei rappresentava come atleta, come personaggio e come persona.La notizia è stata annunciata quest’oggi, durante il Summit Sports São Paulo, un evento che riunisce dirigenti e leader dello sport mondiale, tenutosi per la prima volta in Brasile e caratterizzato da un tributo all'atleta più grande del calcio verdeoro. Secondo la versione digitale del dizionario Michaelis, i, proprio come Pelé, soprannome di Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerato il più grande atleta di tutti i tempi; eccezionale, incomparabile, unico".Presente al tributo, il CEO della Fondazione Pelé, Joe Fraga, ha ricevuto una targa con il significato.- "Grazie mille a tutti coloro che hanno reso questa campagna unica e sorprendente. È un progetto molto importante per l'eredità di Pelé. Grazie per tutto ciò", ha ringraziato Fraga.