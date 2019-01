"Ha solo 18 anni, ma ha la personalità di un giocatore di 24-25 anni". Pensiero di Pep Guardiola, i cui occhi si illuminano quando parla di Eric Garcia. Quando, nell'estate 2017, il Manchester City l'ha strappato al Barcellona, la stampa catalana è arrivata considerare, la scelta blaugrana di lasciare partire il giovane difensore centrale classe 2001 per Etihad, come uno degli errori più grandi degli ultimi anni. Altro che valorizzazione della Masia, altro che far crescere i migliori talenti. Il Barça ha preferito liberarlo e nel futuro prossimo rischia di pagarne le conseguenze.



IL FUTURO E' SUO - Non è mistero che da qualche tempo il Barcellona abbia dato la priorità alla cartera, quindi agli acquisti milionari, rispetto alla cantera, Eric Garcia l'ha capito e ha scelto di sposare l'intrigante progetto dei Citizens, che gli hanno promesso un ricco contratto e un cammino finalizzato a un ruolo da protagonista in prima squadra. Arrivato in Inghilterra dopo aver giocato 9 anni e aver vestito la fascia di capitano in tutte le squadre giovanili del Barcellona, Eric Garcia è stato aggregato all'under 18, poi all'under 23, con ottimi risultati. Guardiola, la scorsa estate, l'ha portato con sé in tournée negli Usa, quest'anno l'ha lanciato titolare nel quarto di finale di Carabao Cup contro il Leicester, vinto ai rigori, e nella doppia semifinale con il Burton, ottenendo sempre ottime risposte. In grado di giocare anche da terzino o da mediano, è destinato ad avere sempre più spazio in prima squadra, in un reparto che a giugno potrebbe perdere Otamendi e ha Kompany perennemente alle prese con problemi fisici. Insomma, la strada è segnata. Per la gioia di Guardiola, per buona pace del Barcellona, che non ha voluto credere in lui.