Christian Eriksen all'Inter? In Danimarca ne sono convinti, con Rasmus Monnerup, ex allenatore del Roskilde, club danese, che twitta a proposito del futuro del trequartista del Tottenham: "Eriksen all'Inter sarà qualcosa di entusiasmante. Avrà un ruolo centrale in una squadra allenata in maniera eccellente e in una posizione centrale sul campo. Buona occasione per fare un altro passo in avanti".