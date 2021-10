La vita prima di tutto. E poi la salute, che ha la priorità sugli affari di campo. Da quel terribile Danimarca-Finlandia del 12 giugno la quotidianità di Christian Eriksen è cambiata, il calcio ha lasciato spazio al riposo e alla famiglia, in attesa di capirne di più sulla sua carriera. Sono passati mesi da quel terribile pomeriggio di Copenaghen e sostanzialmente non ci sono grandi novità. L'ex giocatore dell'Ajax sta bene,, a farsi travolgere dalle emozioni di una partita. Lo ha spiegato l'Inter in un comunicato: "Eriksen ​è stato temporaneamente inibito dall’autorità medica italiana dall’attività sportiva per la stagione in corsodove pertanto il giocatore potrebbe riprendere l’attività agonistica".Tradotto, il danese, per le norme severe che ci sono in Italia, non ha ottenuto l'idoneità per tornare a giocare e difficilmente la otterrà in futuro.Un esempio? Daley Blind, ex compagno di Eriksen all'Ajax, che continua a difendere i colori della squadra con le tre X nonostante un ​ICD nel corpo. L'Inter per il momento non sa rientrerà totalmente o in parte dell'investimento fatto nel gennaio 2020:: "Si segnala tuttavia che, con riferimento a tale valutazione, sussistono incertezze dovute alla rilevanza dell’infortunio che potrebbero portare gli Amministratori a rivedere la valutazione del giocatore se dovessero emergere nuovi elementi o nuove evidenze ad oggi non disponibili, per cui non è escluso che in futuro si possano realizzare perdite o svalutazioni in percentuale rilevante rispetto al valore attualmente iscritto in bilancio".Un aiuto a limitare per le perdire potrebbe arrivare dall'indennizzo Uefa, confermato dall'Inter, che non ha però precisato la cifra: "​Si segnala infine che per la stagione 2021/2022".