Christian Eriksen, trequartista dell'Inter impegnato ora con la Danimarca, parla in vista della sfida con l'Inghilterra, dove collezionerà la 100esima presenza in nazionale: "Superare Schmeichel (129 presenze)? Certo, sarebbe fantastico essere il giocatore che ha giocato più partite con la nazionale. So quanto siano stati importanti Peter Schmeichel e tutti gli altri in cima alla classifica per il calcio danese, mi piacerebbe essere lì. Ma c’è ancora molta strada da fare".



SULLA CARRIERA - "Nel frattempo può succedere di tutto. Come giocatore di calcio, sono riuscito a prendere una partita della nazionale alla volta, perché il numero è solo qualcosa che noti quando smetti. Finché sei attivo, si tratta della prossima partita, della prossima partita e della prossima partita. È di questo che si tratta per me. In questo momento gioco a calcio per giocare le partite, e poi non importa quale sia il numero di partite giocate. Ma sono sicuro che sarà davvero speciale scendere in campo per la partita numero 100 partite"