José Mourinho non lo nasconde più, Christian Eriksen può lasciare il Tottenham da subito, con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. E l'Inter di Antonio Conte segue con grande attenzione gli sviluppi di questa situazione, alla luce delle recenti complicazioni sul fronte Vidal. La strategia dell'ad Beppe Marotta è chiara: il cileno da subito, per immettere dinamismo e carisma nel centrocampo nerazzurro, il trequartista danese a giugno - a parametro zero - per aumentare il tasso qualitativo. Il mercato invernale è solo all'inizio, ma qualcosa potrebbe cambiare.



RUMORS DALLA DANIMARCA - Dall'Inghilterra, ma soprattutto dal paese di provenienza del numero 23 degli Spurs, sono sempre più insistenti le indiscrezioni e i rumors su un possibile accordo per il trasferimento da subito di Eriksen alla corte di Conte. In particolare, oggi è il quotidiano Ekstrabladet a riferire di contatti frenetici e di intesa pressoché imminente per il passaggio del giocatore all'Inter. Il giocatore è stato accostato ripetutamente nelle passate settimane anche a Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United, ma l'ipotesi di giocare in Serie A - campionato già sfiorato in passato quando indossava la maglia dell'Ajax e il Milan era sulle sue tracce - lo affascina molto.



NUMERI DA URLO - Il Tottenham, che ha tentato senza successo di prolungare il contratto in scadenza a giugno del centrocampista classe '92, ha aperto alla cessione immediata per non meno di 20 milioni di euro, abbassando di molto le pretese rispetto ai mesi scorsi, quando la richiesta di partenza era di 40 milioni. L'Inter riflette, perchè la trattativa col Barcellona per Vidal - la prima scelta di Conte - sta vivendo una fase di stallo e non è detto che possa sbloccarsi in tempi rapidi. Eriksen è un giocatore con caratteristiche differenti, più portato alla costruzione che alla fase difensiva, dimostrano i numeri da urlo toccati dalla stagione 2013/2014, quella del suo sbarco in Premier League. Da allora, nessuno ha realizzato lo stesso numero di assist, 62. Statistiche da grande giocatore, esperto quanto basta per consentire a una squadra come l'Inter di proseguire il suo cammino di crescita e di avvicinamento alla Juventus.