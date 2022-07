La bellissima Erjona Sulejmani, storica ex del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter, si è concessa con i suoi fan sul proprio profilo instagram in una serie di domande e risposte dirette. Ecco cos'ha detto.



"Sei felice? Sì, mi piaccio sempre perché sto bene con me stessa: mi sento come il vino. Avevo intuito di essere il desiderio di molti italiani, ma sono single e voglio rimanerci. I commenti volgari sotto le mie foto? Ognuno dimostra l'intelligenza che ha"



Nel frattempo Erjona si sta godendo un'estate bollente in cui, come sempre, le sue forme la fanno da padrone. Che schianto! Eccola nella nostra gallery.