La storia d'amore con l'ex-marito Blerim Dzemaili è finita da tempo, ma l'esplosiva Erjona Sulejmani non ha dimenticato il mondo del nostro calcio. Anzi al contrario perché lei è una tifosissima dell'Inter e sui social, dove delizia sempre i suoi follower con scatti che non nascondono un fiscio da urlo, ha fatto scalpore per un commento sul nuovo bomber nerazzurro Romelu Lukaku. Commentando una sua foto in allenamento Erjona ha scritto: "Ma che gambe ha. Quest’anno la nostra Inter deve farsi valere!!"



