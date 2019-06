sono alcuni dei campioni della selezione Operazione Nostalgia Stars che torneranno a calcare il campo da gioco indossando la divisa che Erreà ha realizzato ad hoc per l’evento.Blu a richiamare le tinte dell’Italia, scollo a V e vestibilità aderente, la maglia si distingue per eleganza e particolare ricercatezza. Interamente realizzata in stampa transfer, è impreziosita dal particolare motivo geometrico a rombi che riprende i loghi Erreà intersecati in azzurro lungo le maniche. Il tessuto tecnico studiato per il calcio si caratterizza per ideale morbidezza e presenza di specifici microfori che favoriscono traspirabilità e un’ottimale regolazione della temperatura corporea. Le divise di Operazione Nostalgia Stars, come tutti i capi Erreà, hanno ottenuto la Certificazione Oeko-Tex Standard 100, un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della salute e che fissa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti, garantendo un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.“Per noi è motivo di grande soddisfazione poterci legare ad un brand come Erreà – afferma Andrea Bini, founder di Operazione Nostalgia –La partita vedrà in campo assolute leggende mondiali e per noi era importante vestirle con divise di estrema qualità, siamo soprattutto orgogliosi di avere sulla nostra divisa due brand conosciuti in tutto il mondo come Salumificio Fratelli Beretta e Plasmon dei Grandi”.Salumificio Fratelli Beretta ha da subito deciso di legarsi ai valori positivi che questo evento racchiude in sé: unità, condivisone e lealtà. Fratelli Beretta è un marchio storicamente legato al mondo del calcio con importanti partnership sia in Serie A che B, nonché all’estero.Plasmon dei Grandi, con il suo biscotto dedicato agli adulti e al gusto di riscoprirsi bambini, è a sua volta sponsor perfettamente in linea con l’iniziativa. L’approccio vintage e affettivo verso un passato di miti e leggende come quelle calcistiche sposa quello di un prodotto che ha caratterizzato l’infanzia di molti e che ora si presenta ai consumatori in una versione pensata ad hoc per gli adulti, capace di far rivivere la spensieratezza dell’infanzia.Il prestigio dell’evento è assicurato anche dalla presenza del patrocinio sportivo fornito dall’Associazione Italiana Calciatori.Ad oggi sono stati venduti già oltre 7000 biglietti, per tutti coloro che volessero partecipare ad una manifestazione davvero unico, i tagliandi sono disponibili su https://www.vivaticket.it/ita/event/operazione-nostalgia-stars-vs-laliga-legends/128564 Il fischio d’inizio sarà alle 20.00 ma dalle 17.00 sarà allestito un villaggio, all’interno dello stadio, con giochi ed attività che faranno felici grandi e piccini. Nel villaggio sarà possibile interagire con alcune delle leggende che scenderanno in campo.: Frey, Ballotta, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone, Fiore, Davids, Del Piero, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini.Cesar, Edmilson, Zambrotta, Fernando Sanz, Capdevila, Hierro, Albelda, Mendieta, Luis Garcia, Amavisca, Morientes, Mijatovic, Julio Baptista, Karembeu, Contreras, De La Red, Senna.