Un colpo in prospettiva firmato Massara. Dopo un lungo corteggiamento durato quasi un anno, il Milan ha bloccato il talentuoso portiere francese Noah Raveyre. Classe 2005, ha già esordito in prima squadra ed è considerato come uno dei migliori giovani emergenti del calcio francese.



ACCORDO - Nei giorni scorsi il Milan ha intensificato i contatti con i rappresentanti del ragazzo arrivando a un accordo di massima in vista della prossima stagione. Raveyre firmerà un contratto pluriennale e arriverà in rossonero a parametro zero dal Saint-Etienne.