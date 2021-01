Fabio Liverani non è più l’allenatore del Parma. I ducali, dopo l’ennesimo passo falso, hanno deciso di dare il benservito al tecnico romano, realizzando il terzo esonero stagionale in Serie A, dopo quelli di Iachini e Maran. Ma chi sarà il quarto? Per i betting analyst a rischiare di più è Giovanni Stroppa, il cui esonero dal Crotone si gioca a 1,45. Subito dopo il tecnico della squadra ultima in classifica, c’è Marco Giampaolo. Il Torino non ha avuto un buon girone di andata e l’esonero è offerto a 1,60. Fra gli allenatori a rischio figura anche un nome di lusso: quello di Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, infatti, è in quota a 4,50 (come Filippo Inzaghi), mentre ad inizio stagione si giocava a 7,50 e 5,50 ad ottobre. Sul tabellone dei bookmaker ci sono anche Vincenzo Italiano dello Spezia (2,85), oltre a Luca Gotti dell’Udinese, Claudio Ranieri della Sampdoria ed Eusebio Di Francesco del Cagliari, tutti quotati a 3,00.