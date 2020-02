Ventidue giornate di campionato di Serie A e per otto squadre è già cambiata la guida tecnica. In alcuni casi, Brescia e Genoa, l’avvicendamento è stato addirittura molteplice ma, in questi casi, la storia insegna come Cellino e Preziosi siano avvezzi a cambiare allenatori in maniera frequente. La domanda, a questo punto, è capire chi tra i mister di Serie A sia più a rischio nelle prossime 16 gare di campionato. I betting analyst vedono quasi un testa a testa tra Nicola, attuale tecnico del Genoa, e Fabio Liverani, mister del Lecce. Il rossoblù ha la quota più bassa, e il suo esonero è dato a 2,75, mentre quello del giallorosso pagherebbe tre volte la posta. Chiude il podio, un po' a sorpresa, Moreno Longo, da poco subentrato a Mazzarri alla guida del Torino. L’ex tecnico del Frosinone non ha ancora disputato la prima partita sulla panchina granata e già si parla del suo allontanamento: il licenziamento, da parte di Urbano Cairo, è quotato a 3,50. Non dormono sonni tranquilli nemmeno Gotti all’Udinese, esonero quotato a 5,50, e De Zerbi al Sassuolo, a 6,50, anche se la vittoria spettacolo nell’ultima giornata contro la Roma potrebbe averlo messo al riparo.La sorpresa? Maurizio Sarri. Nonostante il primo posto in classifica, l’esonero dell’attuale tecnico della Juventus, secondo i quotisti, pagherebbe 25 volte la posta, secondo Agipronews.