Cristian Tello, esterno ex Barcellona e Fiorentina, andrà in scadenza con il Los Angeles FC a partire da gennaio 2023. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il giocatore è entrato nell'orbita dell'Espanyol. Tello farebbe così ritorno a Barcellona, città che lo ha cresciuto calcisticamente, dopo un breve parentesi in MLS.