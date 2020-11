Quando è arrivato in molti hanno storto il naso. Mettere sotto contratto per tre anni un giocatore di 33 anni non sembrava una grande idea, aumentare un monte ingaggi già molto pesante, che supera i 110 milioni di euro, in piena crisi dovuta alla pandemia causata dal coronavirus, era per molti un azzardo. Eppure sono bastate poche settimane per dare ragione alla Roma, per far capire ai tifosi e agli addetti ai lavori che Pedro è l'uomo giusto al posto giusto, un vero valore aggiunto, non solo per Fonseca.



COME IBRA - A confermarlo sono le prestazioni, sempre convincenti, e i numeri, nei 606 minuti giocati, spalmati in 8 partite tra campionato ed Europa League, lo spagnolo che ha vinto tutto con Barcellona e Chelsea ha segnato 3 gol, l'ultimo ieri sera con la Fiorentina. Inutile girarci intorno, è il rinforzo che mancava alla Roma, perché si sposa perfettamente con Dzeko e ​Mkhitaryan, perché ha portato qualità, personalità ed esperienza, necessaria per far crescere il gruppo giallorosso. Come è successo al Milan con Ibra, Pedro è diventato un esempio e uno stimolo per tutti a fare meglio.

COSTI - Tutto questo a cifre tutto sommato contenuto. Tra ingaggio e commissione Pedro costerà meno di 15 milioni di euro. Circa 1,5 milioni di euro ai suoi agenti più uno stipendio che, grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, è di meno di 12 milioni di euro totali (3,93 milioni lordi annui). Un affare.