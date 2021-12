Il caso è ufficialmente aperto.Una situazione deflagrata nel giro di pochissimi giorni e che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul calciomercato. Il nazionale gaboneseNel giugno dell'anno prossimo gli anni sulla carta d'identità saranno 33 e il club londinese è chiamato a fare delle valutazioni attente in vista del futuro.- L'esplosione della grana Aubemayang ha agitato molto l'opinione pubblica, che rileva come l'Arsenal abbia avuto tanti problemi coi suoi capitani in epoca recente - da Gallas a Xhaka passando per Fabregas e Mertesacker - e come, a differenza di altre società,Dietro il provvedimento punitivo adottato nei confronti dell'ex giocatore del Borussia Dortmund si nascondono(autorizzato) per fare visita alla madre malata.per uscire prima di riprendere la normale attività agonistica, per quei tesserati che abbiano sostenuto un viaggio all'estero e abbiano poi fatto rientro in Gran Bretagna.- Per questo tipo di negligenza si è visto negare la possibilità di tornare a lavorare coi compagni e di prendere parte al match di Premier dello scorso week-end, ma la stampa inglese è convinta che ci sia dell'altro.L'ultima sarebbe stata dunque la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e portato l'allenatore dell'Arsenal ad adottare un provvedimento così pesante nei confronti di Aubameyang. Una situazione non semplice da gestire a livello mediatico - l'ex assistente di Guardiola al City non ha voluto fornire ulteriori spiegazioni nella conferenza stampa odierna - e che si inserisce in un periodo delicato per il giocatore, cheAnche questo entrerà nelle valutazioni sul suo futuro, ma l'esclusione a tempo indeterminato e la sottrazione della fascia da capitano suonano già come due indizi molto chiari.