Momenti di terrore nel pomeriggio a Istanbul. L'esplosione di una bomba in una delle strade principali del centro città, la pedonale Istiklal nel quartiere Beyoglu, ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di altre 81, come comunicato dai media turchi. L'ipotesi è di un pacco bomba, la polizia sta scandagliando le immagini delle telecamere di sicurezza per capire dove sia stato piazzato l'esplosivo e per individuare i colpevoli, con una donna sospettata. "Un attacco vile che non resterà impunto", ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan in una conferenza stampa convocata prima della partenza per il G20 di Bali. "Riteniamo che sia stato un atto terroristico e che una donna ha fatto esplodere la bomba", ha aggiunto in serata il vicepresidente Fuat Oktay.



MATCH RINVIATO - Inevitabili ripercussioni anche sull'andamento del campionato turco, con il rinvio del match tra Besiktas e Antalyaspor.