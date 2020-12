Pogba al Real Madrid o alla Juventus? Secondo quanto riportato da ESPN, il Manchester United crede che nessuno dei due club possa permettersi il francese, sia per la cifra richiesta per il trasferimento sia per il suo stipendio, attualmente di circa 15 milioni di euro all'anno. In mancanza di soldi i Red Devils potrebbero acconsentire alla cessione del centrocampista accettando, in aggiunta, contropartite tecniche, ma prenderebbero in considerazione soltanto giocatori già nella propria "lista dei desideri". Sempre secondo ESPN non è ancora stata esclusa la possibilità di un rinnovo di contratto per Pogba, un'opzione però sgradita ai più dal momento che il 27enne ha già espresso più volte la sua intenzione di lasciare lo United.