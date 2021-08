. I numeri, per un attaccante, sono tutto, ancora di più se quell'attaccante, dopo un folgorante inizio, è costretto già a inseguire anche se ha solamente 19 anni. Sebastiano, centravanti di proprietà dell', ora in prestito al, sta contribuendo al primato in classifica, a punteggio pieno, dei rossoblù. Un gol di testa al, una trivela al, un cucchiaio dagli undici metri alnella giornata di ieri: sempre titolare, sempre presente, il classe 2001 corre veloce per riprendere terreno.Dopo i gol la faccia sfigurata dalla felicità che solo un gol sa dare, ma anche la lucidità di un'esultanza ponderata:Il motivo? Lo spiega lo stesso Esposito, in un video postato sui social del club svizzero: "​Devo credere nei miei mezzi, con umiltà. Voglio smentire qualche critica di troppo, che comunque fa parte del gioco. Il telefono all'orecchio? Esultanza dedicata alle cose del passato, dove quando facevo bene all'Inter tutti mi chiamavano e avevo tanti amici, poi l'anno dopo, con le difficoltà, ne avevo un po' di meno. Aspetterò le chiamate di qualche finto amico... Dopo i gol voglio festeggiare così".Idee chiare, voglia di rivalsa, desiderio di far parlare il campo con le sue qualità. Quelle di un ragazzo che è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nell'di Antonio, che ha trovato il primo gol tra i professionisti dal dischetto, con quel rigore realizzato contro il Genoa per gentile concessione di Romelu, il totem nerazzurro pronto a lasciare il club meneghino. Ma questa è un'altra storia.. Che in futuro potrà intrecciarsi col destino di Sebastiano, che dopo le difficoltà traha deciso di allontanarsi per ritrovare fiducia e gol e, chissà, l'Inter, che mantiene il controllo del cartellino. E l'esperimento è iniziato col piede giusto. Lo stesso piede che regala magie come questa...@AngeTaglieri88