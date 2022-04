Sebastiano Esposito sta crescendo lontano dall'Inter. L'attaccante classe 2002 ha segnato 6 gol e servito 9 assist in 27 partite con il Basilea, dove è arrivato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri potrebbero annullare il riscatto pagando una penale di un milione al Basilea, una sorta di premio di valorizzazione per aver dato spazio al giocatore.