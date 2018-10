Quasi tutti hanno un libro sul comodino, un libro che accompagna nel sonno e nei sogni, un libro che ti può far volare con la fantasia. Da questa sera, su quello di Gonzalo, può trovare spazio, scritto da un argentino, come lui; da uno che ha indossato la maglia del, come lui: Jorge. Perché proprio quel libro? Perché a Gattuso serve un Higuain leader.Nelle difficoltà, nei momenti duri, quanto le sabbie mobili ti divorano le caviglie e piano piano possono sopraffarti.Non c'è, però, bisogno di urla negative ai compagni e braccia alzate per protestare, no... Se Valdano ha scritto un libro sulle qualità che deve avere un leader, l'allenatore rossonero ne ha fatto l'identikit: "Sono dal punto di vista del nervosismo è vero, mi aspetto un atteggiamento diverso. Meno braccia alzate e più incitamenti ai compagni. Deve essere meno nervoso, deve perdere meno energie perché è un leader all'interno dello spogliatoio". Facile essere leader quando le cose vanno bene, ora c'è da rispondere nelle difficoltà. E' questa la missione del 9 milanista.- Avete presente la foto con il leader che trascina i suoi uomini e il capo che comanda dall'alto senza scendere in campo? Ecco, Higuain è stato capo nella gara con il Betis, ora con la Samp serve l'altra versione. E chissà, la lettura di Valdano può aiutare. Quali sono levirtù del leader?, ce, solo alla fine,. Le basi ci sono, come dice Gattuso ("Scherza con tutti, è una guida per tutti i sudamericani dello spogliatoio"), ora non resta che metterle in pratica. Per arrivare al successo, l'ultima virtù. Ma, su un campo da calcio, la prima cosa da raggiungere...