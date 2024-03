Estudiantes-Boca Juniors sospesa: malore in campo per Javier Altamirano, le condizioni

, disputatosi nel corso della notte italiana,(24enne trequartista dell’Estudiantes). Il giocatore è crollato sul terreno di gioco dopo circa 27 minuti dall’inizio della partita. Come riportato dalla stampa locale, Altamirano era in condizioni stabili ed era cosciente negli istanti in cui è stato trasportato in ospedale. Il cileno classe ‘99 è stato ricoverato d’urgenza all’Istituto medico Platense, dov’è rimasto sotto osservazione e, nel corso della giornata di oggi, sosterrà nuovi esami per capire la causa del malore e comprendere i prossimi passi da effettuare per il suo pieno recupero.I due centrocampisti dell’Estudiantes Santiago Ascacíbar ed Enzo Pérez avevano subito notato la situazione estremamente delicata del loro compagno di squadra, che aveva iniziato a mostrare convulsioni sul rettangolo verde di gioco., come riportato dalla stampa argentina,Il comunicato dell'Estudiantes ha chiarito le condizioni del giocatore: ". È stata eseguita una TAC che non ha evidenziato immagini patologiche evidenti. È stabile. A causa di questa situazione la partita, interrotta al 27' del primo tempo, è stata sospesa dalle autorità arbitrali".