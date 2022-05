Samuel Eto’o è intervenuto alla presentazione dell’evento benefico che si terrà a San Siro. Prima alcune dichiarazioni sull’Inter, poi i complimenti a Mourinho per essersi qualificato in finale di Conference League con la Roma: “Se glieli faccio adesso si arrabbia tantissimo. Conoscendo lo Special One, mi ammazza se gli scrivo ora. Nella sua testa sta pensando solo alle strategie e come vincere. Preferisco aspettare che vinca e poi gli scrivo, José non arriva lì e perde… sono sicuro, vincerà”.