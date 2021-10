Intervistato da Tuttsoport l'ex attaccante dell'Inter, Samuel Eto'o ha presentato Inter-Juve ed è tornato a parlare di Onana obiettivo di mercato del club nerazzurro per sostituire Handanovic.



INTER-JUVE - "Spero sia una bella partita e soprattutto che vinca l’Inter! I nerazzurri hanno una squadra competitiva e un ottimo allenatore: mi sembra non manchi nulla per continuare a conquistare titoli. Quello a cui sono legato di più? Al 2-0 di San Siro del 2010, quello in cui andiamo in gol Maicon ed io"



LA JUVE - "Ha un grande allenatore come Allegri, esperto e vincente, e anche se è andato via Cristiano Ronaldo è sempre la Juventus, un mix di giovani di qualità e giocatori esperti".



HANDANOVIC E ONANA - "Il preferito l’ho soltanto nell’Inter... Dico Handanovic, perché avere un portiere forte è importante per conquistare trofei. A Onana consiglierei l’Inter e ai dirigenti nerazzurri Andre, un portiere da top club".



DZEKO E MORATA - "Voto alto per entrambi. Spero abbia la meglio Dzeko perché vorrebbe dire che vince l’Inter, ma ho sempre apprezzato parecchio Morata".