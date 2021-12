Samuel Eto'o, neopresidente della Federcalcio del Camerun - paese organizzatore della Coppa d'Africa - si è espresso in merito alle continue polemiche e pressioni provenienti dall'Europa circa la disputa o meno della competizione. "Perché non dovrebbe giocarsi? In ogni caso, la federazione che rappresento difenderà con forza la tenuta di questa competizione. Se l'Europeo si è giocato in piena pandemia, con gli stadi pieni, perché non si può giocare la Coppa d'Africa? Dobbiamo essere chiari su questa cosa", ha dichiarato l'ex campione di Barcellona e Inter in un'intervista a Canal Plus.