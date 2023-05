L'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzato da La Gazzetta dello Sport:



Maignan vs Onana. Mercoledì abbiamo visto due dei portieri migliori al mondo.

"È vero, ma per me Onana è più forte di Maignan. André non era molto convinto di venire all'Inter, gli ho consigliato di dire sì, che era un passo avanti, e oggi sono contento di averlo fatto: sta per giocare una finale di Champions League, non è una cosa che succede a tutti i giocatori. Sono felice per lui e per tutta l'Inter".