Buone notizie per tutti i tifosi che vogliono vivere la Stagione 2018/19 accanto alla squadra viola. A partire da oggi, per tutti i sostenitori gigliati che non avessero ancora acquistato l’abbonamento, parte la campagna per le restanti 18 gare.



Dalle 15:00, nelle biglietterie ufficiali e presso tutti gli esercizi del circuito TicketOne, parte la vendita libera dei posti non acquistati nelle fasi precedenti con la possibilità di usufruire delle promozioni: RIDOTTO “OVER 65”, RIDOTTO “DONNA”, RIDOTTO “UNDER 30”, RIDOTTO “UNDER 14” e RIDOTTO “INSIEME”.



A partire da oggi alle 15:00 sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per la partita Fiorentina-Udinese di domenica 2 settembre alle ore 18:00.