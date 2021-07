A giocarsi Euro 2020 sono rimaste Italia e Inghilterra. Una sfida dal sapore antico e che vedrà la nazionale dei Tre Leoni chiamata a giocare davanti al pubblico di casa: l’atto finale della manifestazione, infatti, si giocherà a Wembley ed è anche per questo che l’Inghilterra, secondo i betting analyst, parte con i favori del pronostico. Un successo degli inglesi, infatti, vale 1,84 volte la posta contro l’1,97 riservato alla truppa di Roberto Mancini. All’Italia, dunque, spetterà il ruolo di outsider in quella che sarà la finale di Euro 2020 da giocare con gran parte del pubblico a sfavore; una situazione che la Nazionale si è già trovata ad affrontare diverse volte, come in Germania nel 2006 quando sconfisse i padroni di casa davanti al proprio pubblico, seppur in semifinale, volando poi all’atto finale contro la Francia e conquistando la Coppa del Mondo.