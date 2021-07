Le partite di Euro 2020 hanno raccolto in media 1,2 miliardi di euro ciascuna in scommesse provenienti da tutto il mondo, mentre per la finale tra Italia e Inghilterra è stato stimato un volume di gioco complessivo di 4 miliardi di euro. Il turnover totale di tutti gli Europei è di circa 62 miliardi di euro, un dato record per il campionato. Sono i dati forniti da Sportradar, multinazionale specializzata nella raccolta e nell'analisi di dati sportivi, che a poco più di dieci giorni dalla fine del torneo ha confermato di non aver registrato nessuna attività sospetta di betting. La società, riporta Agipronews, ha ricordato in una nota di aver «fornito supporto alla Uefa» attraverso il suo Anti-Match-Fixing Assessment Group (AMFAG) operativo nel corso di tutta la manifestazione. Il gruppo, formato da stakeholder del mondo dello sport e delle autorità pubbliche, ha condiviso informazioni proveniente da una serie di canali, tutte analizzate e discusse per rilevare eventuali problemi relativi all'integrità e intervenire di conseguenza. Per quanto riguarda l'Italia, Sportradar ricorda che la quota sulla vittoria finale a inizio torneo era data a 12,00, con l'8% di possibilità; gli azzurri sono partiti favoriti in tutte le partite disputate, a parte la finale con gli inglesi, e hanno totalizzato la raccolta media per partita più alta, con 1,98 miliardi di euro per ogni match.