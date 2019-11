Nel girone degli azzurri, si trova nella stessa situazione della Bosnia anche l'Armenia, a 10 punti, meno sei dal secondo posto. E anche la squadra di Mkhitaryan, come quella di Dzeko, parte da sfavorita nel prossimo match, domani in casa contro la Grecia. Gli armeni sono dati 3,40, contro il 3,45 sul pareggio e il 2,15 per il successo degli ellenici. Sposandosi invece nel Gruppo G, c'è da seguire Israele-Polonia, non tanto perché gli israeliani, vincendo, avrebbero ancora chance per qualificarsi, quanto per tenere d'occhio le gesta di Eran Zahavi che, con 11 reti, è l'attuale capocannoniere delle qualificazioni europee: il suo dodicesimo centro si gioca a 2,45, per gli ospiti risponde invece Robert Lewandowski, dato a 2,00.