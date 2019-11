Solo il ben più illustre Harry Kane ha segnato quanto lui nei gironi di qualificazione europea 2020. Si chiama Eran Zahavi, gioca nel Guangzhou in Cina e con le sue reti sta trascinando Israele nel Gruppo G verso Euro 2020. Undici le sue realizzazioni fino a ora, una in più di Cristiano Ronaldo, i gol di Zahavi domani serviranno come il pane alla sua nazionale, nella sfida di Gerusalemme, contro la capolista Polonia. Con un successo Israele potrebbe restare ancora in gioco per la qualificazione. La nazionale guidata da Andreas Herzog parte da sfavorita, a 2,85, nel match di domani sera, ma il gol di Zahavi viaggia a quota decisamente più bassa, 1,40 secondo gli analisti, come riportato da Agipronews Per battere la capolista, probabilmente, servirà una prestazione super di Zahavi: la sua doppietta sale a 2,40, si punta invece a 5,00 per una tripletta dell'attaccante israeliano.